Hamburg (dpa/lno) - Noch vor der Einführung der Mietpreisbremse gibt es bereits Streit in Hamburg. Der Grundeigentümerverband drohte am Freitag, aus dem "Bündnis für das Wohnen" auszutreten, falls die Mietpreisbremse in Hamburg flächendeckend eingeführt werden sollte. Dagegen erneuerte der Mieterverein seine Forderung, die Mietpreisbremse so schnell wie möglich in ganz Hamburg einzuführen. Künftig darf die Miete nach einem Mieterwechsel nur noch zehn Prozent über der ortsüblichen Miete liegen. Der Senat will mit den Partnern im Bündnis sprechen. Dazu gehören die Mietervereine und die Wohnungswirtschaft. Das nächste Treffen soll noch im März sein.

