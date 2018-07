Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli peilt heute im Auswärtsspiel gegen Eintracht Braunschweig seinen ersten Sieg des Jahres an. Der Tabellenletzte soll im Abstiegskampf beim Erstliga-Absteiger vor allem mutiger als zuletzt nach vorne spielen, kündigte Trainer Ewald Lienen an. Gegen Erzgebirge Aue waren die Hamburger zuletzt nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Braunschweig verlor zuletzt im DFB-Pokal am Mittwoch mit 0:2 bei Rekordmeister FC Bayern München.

