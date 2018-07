Hamburg (dpa/lno) - Die Olympische Fackel kommt nach Berlin - zumindest in das Museum. Die Ausstellung "Der Funke von Olympia: Ein Feuer für die Welt" soll am Montag in der Citroen-Niederlassung in der Hauptstadt am Kurfürstendamm eröffnet werden. Die Original-Fackeln der Spiele von Berlin, München, London und Sotschi lockten schon in Hamburg innerhalb von sieben Tagen mehr als 10 000 Besucher an. Die Berliner können bis 18. März die historischen Fackeln besuchen.