Kiel (dpa/lno) - Die Nord-Ostsee-Bahn setzt an den beiden kommenden Wochenenden (14./15. und 21./22. März) Ersatzbusse zwischen Heide (Kreis Dithmarschen) und Husum (Kreis Nordfriesland) ein. Wegen Bauarbeiten an der Eiderbrücke bei Friedrichstadt gibt es in beiden Richtungen auf der Strecke zwischen Hamburg-Altona und Westerland auf Sylt einen Sonderfahrplan, teilte die Nord-Ostsee-Bahn am Samstag mit.

