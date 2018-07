Hamburg (dpa/lno) - Hinter Heiko Westermann liegen keine einfachen Zeiten. Verletzungspause, Ersatzbank, mal gute, mal schwache Spiele: Schelte gab es deswegen für den Defensiv-Allrounder des Hamburger SV in letzter Zeit von Kritikern und Fans gleichermaßen. Beim 0:0 gegen Borussia Dortmund war der Routinier wieder mal richtig gut - und am Ende stand auch wegen seiner Top-Leistung ein wertvoller Punktgewinn für den HSV zu Buche. Trotzdem war Westermann mächtig angefressen und rechnete nach Abpfiff mit seinen Kritikern in einer Wutrede ab.

"Ich war immer hier und habe meinen Arsch hingehalten", fauchte er und teilte in bester "Motzki"-Manier weiter aus. Er wolle sich seinen Namen von den "Idioten" nicht kaputtmachen lassen machen. Das Ganze gipfelte in Westermanns Fazit: "Die können mich mal am Arsch lecken."

Die prekäre Lage im Bundesliga-Abstiegskampf ist dem 31-Jährigen nur zu bewusst. Und wenn der HSV wie angekündigt in seinem Riesenkader im Sommer ausmistet, könnte das auch für Westermann nach fünf Jahren das Aus an der Elbe bedeuten. Allerdings ist das letzte Wort darüber noch nicht gesprochen. In der Länderspielpause Ende dieses Monats will sich Sportdirektor Peter Knäbel mit jenen Akteuren zusammensetzen, deren Kontrakte auslaufen. Bis dahin kann "HW4" in den Spielen gegen Hoffenheim und Hertha BSC weiter positive Werbung für sich machen.