Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss vorübergehend auf Lasse Sobiech verzichten. Der 24 Jahre alte Abwehrspieler hat sich am Samstag beim 2:0-Sieg im Punktspiel bei Eintracht Braunschweig eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen. Das teilten die Hanseaten am Sonntag via Twitter mit. Sobiech muss eine dreitätige Trainingspause einlegen, soll seinem Club aber im nun folgenden Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr) gegen den FSV Frankfurt wieder zur Verfügung stehen.

Mitteilung FC St. Pauli via Twitter