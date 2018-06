Hamburg (dpa/lno) - SPD und Grüne in Hamburg haben nach einer Denkpause am Montag ihre Koalitionsverhandlungen zu den Themen Wirtschaft, Hafen und Verkehr wieder aufgenommen. Eigentlich sollte der Komplex bereits in der vergangenen, sechsten Verhandlungsrunde abgeschlossen sein. Besonders der Bereich Verkehr hat beiden Seiten aber die Planung zerschlagen, allen voran die Forderung der Grünen nach dem Bau einer Stadtbahn. Die hatte Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) schon vor der Wahl kategorisch ausgeschlossen. Auch die von der SPD befürwortete Vertiefung der Elbe um einen Meter zählt zu den Stolpersteinen. Entgegen der bisherigen Praxis wurden vorab weder Stellungnahmen nach der Verhandlungsrunde noch weitere Gesprächstermine angekündigt.