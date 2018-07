Hamburg (dpa/lno) - Die Unterstützer der Hamburger Olympia-Bewerbung blicken heute mit großem Interesse nach Frankfurt/Main. Dort kommt das Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zusammen, um über die Wahl der deutschen Bewerberstadt für die Sommerspiele 2024 zu beraten. Neben Hamburg will Berlin in das internationale Rennen gehen. Am Dienstag sollen die Ergebnisse von Meinungsumfragen in beiden Städten zu Olympia bekanntgegeben werden. Der Präsident des Hamburger Sportbundes (HSB), Jürgen Mantell, erwartet in der Hansestadt eine Zustimmung von "70 Prozent plus X".