Hamburg (dpa/lno) - Der Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid ist in Hamburg leicht gestiegen. Im Jahr 2012 produzierten Industrie, Verkehr, Gewerbe und Haushalte in Hamburg insgesamt 11,43 Millionen Tonnen CO2, geht aus einer Veröffentlichung des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein hervor. Im Jahr davor waren es 11,40 Millionen Tonnen. Bezogen auf das Jahr 1990 sind die CO2-Emissionen in Hamburg um zehn Prozent zurückgegangen. Offizielles Ziel der Hamburger Politik und Wirtschaft ist ein Rückgang um 40 Prozent bis 2020. Die Emissionen je Einwohner reduzierten sich in Hamburg von 1990 bis 2012 von 7,8 auf 6,6 Tonnen.

Statistisches Amt Nord: Treibhausgasemissionen in Hamburg 2012