Halstenbek (dpa/lno) - Ein defekter EC hat für knapp zwei Stunden die Bahnstrecke von Elmshorn nach Hamburg blockiert. Ein Kabelbrand war nach Angaben der Bundespolizei die Ursache dafür, dass der Zug am Sonntagabend in der Nähe von Halstenbek (Kreis Pinneberg) zum Stehen kam. Unter den 150 Zugpassagieren war auch ein Bundespolizist auf dem Weg zur Arbeit. Er alarmierte nach Angaben der Polizei seine Kollegen und ergriff erste unterstützende Maßnahmen. Verletzt wurde niemand. Die Fahrgäste konnten wenig später in einen dieselbetriebenen ICE umsteigen. Der defekte Zug wurde abgeschleppt.