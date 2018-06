Hamburg (dpa/lno) - Jährlich landen rechnerisch 23,6 Kilogramm Essen pro Restaurant- oder Kantinengast im Müll. Gegen diese sinnlose Verschwendung soll jetzt die Aktion "Restlos genießen" etwas unternehmen. Zunächst werden bundesweit 15 000 kompostierbare Reste-Boxen kostenfrei in Restaurants verteilt. Damit sollen die Restaurants dazu animiert werden, ihren Gästen anzubieten, die Reste einzupacken. Und die Gäste sollen ermutigt werden, im Restaurant nach dieser Möglichkeit zu fragen. Den Startschuss für die Aktion geben am heutigen Dienstag in Hamburg das Bundesernährungsministerium und Greentable, das Infoportal für nachhaltige Gastronomieangebote.

