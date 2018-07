Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg sind im vergangenen Jahr fast 127 700 neue Autos zugelassen worden. Das sind 2,4 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte das Statistik-Amt Nord heute in der Hansestadt mit. Davon wurden 56 Prozent von einem Dieselmotor angetrieben, so viel wie noch nie. Auf alternative Antrieb entfielen 0,8 Prozent der Neuzulassungen.

Aus den statistischen Zahlen lässt sich nicht ablesen, dass mehr Hamburger ein Auto besitzen. Rund zwei Drittel der Pkw-Neuzulassungen in Hamburg entfallen auf Mietwagenfirmen, die ihren Fuhrpark in der Regel nach weniger als einem Jahr gegen Neufahrzeuge austauschen. Der Anteil der privaten Pkw unter den Neuzulassungen liegt unter 15 Prozent. Insgesamt sind in Hamburg 742 320 Autos zugelassen, davon 81,4 Prozent auf private Halter.

