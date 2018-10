Hamburg (dpa/lno) - Einen Tag vor Beginn der Gastronomie-Fachmesse Internorga stellen die Hamburger Organisatoren heute das Programm vor. In diesem Jahr wolle man den Schwerpunkt auf Snacks und veganes Fast Food legen, kündigten die Veranstalter an. Die Internorga will mit mehr als 1300 Gastronomen aus 25 Ländern die Fachbesucher anlocken. Vom 13. bis 18. März stellen Nahrungsmittelhersteller, Firmen für Küchentechnik, Sommeliers, Konditoren und Bäcker die neuesten Food-Trends in Deutschland vor. Wie im Vorjahr werden an den sechs Messetagen rund 100 000 Besucher erwartet.

Internorga