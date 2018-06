Frankfurt/Main (dpa/lno) - Vor dem Landgericht Frankfurt beginnt heute ein Prozess um Schwarzarbeit und Betrug in Millionenhöhe bei Großbauprojekten. Dazu zählten unter anderem das Überseequartier in Hamburg und der Neubau der Deutschen Börse in Eschborn. Sechs Männer und eine Frau im Alter zwischen 41 und 56 Jahren müssen sich vor der Wirtschaftsstrafkammer verantworten. Sie sollen bei den Bauprojekten nicht angemeldete Arbeiter beschäftigt haben. Es geht um bis zu 164 Einzelfälle, es soll ein Schaden von zehn Millionen Euro entstanden sein. Der Prozess ist bereits jetzt bis Mitte des Jahres terminiert.