Hamburg (dpa/lno) - Ob Bio-Liebhaber, Veganer oder Halbtags-Vegetarier: Die Deutschen wollen sich möglichst gesund ernähren. Die Food-Trends in diesem Jahren reichen von veganen Energydrinks bis zu fleisch- und sojafreiem Burgern. Dass immer mehr Deutsche auf der "veganen Welle" mitschwimmen, könnte jedoch nur eine kurzfristige Mode sein, sagte die Trendforscherin Karin Tischer bei Gastro-Messe Internorga am Freitag in Hamburg. "Eigentlich will der Kunde damit sein schlechtes Gewissen beruhigen: Beim Frühstück hat er noch ein Nutella-Brot gegessen, deshalb will er dann zu Mittag einen grünen Smoothies aus Kaktus und Spinat", schilderte Tischer.

