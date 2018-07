Hamburg (dpa/lno) - Die Handballerinnen des Buxtehuder SV wollen im Kampf um den Einzug in das EHF-Cup-Halbfinale keine Zweifel aufkommen lassen. Trotz des 31:25-Sieges im Hinspiel des Viertelfinales gegen Muratpasa Beledye SK reist der Bundesliga-Tabellenführer mit Respekt zum türkischen Meister. "Wir wissen, dass dort einiges auf uns zukommt, fahren aber mit dem klaren Ziel dorthin. Wir wollen unbedingt ins Halbfinale einziehen, das wäre ein weiterer großartiger Erfolg in dieser Saison", sagte Trainer Dirk Leun vor der Partie am Samstag in Antalya (14 Uhr MEZ).

Dem BSV winkt das siebte Europapokal-Halbfinale der Vereinsgeschichte. Allerdings verlief die Vorbereitung nicht optimal. Die grippegeschwächten Marcella Deen, Maxi Hayn und Isabell Klein konnten nur teilweise oder gar nicht trainieren. Jana Podpolinski hatte sich im Hinspiel eine starke Zeh-Prellung zugezogen und musste ebenfalls pausieren.

Alle Spielerinnen waren laut Coach Leun aber dabei und einsatzfähig, als sich das Team am Freitagmittag zum Abflug in Hamburg-Fuhlsbüttel traf. In der Vorschlussrunde würde wahrscheinlich der dänische Tabellendritte Team Tvis Holstebro warten, der einen 40:27-Hinspielerfolg gegen Paris Issy Hand (Frankreich) feierte.

