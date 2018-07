Hamburg (dpa/lno) - Die HSV-Handballer wollen am Samstag in ihrem vorletzten EHF-Pokal-Vorrundenspiel beim slowenischen Spitzenclub RK Gorenje Velenje (20.30 Uhr) den Sieg in der Gruppe A perfekt machen. "Wir werden alles geben, um über den Gruppensieg ins Viertelfinale einzuziehen", sagte HSV-Allrounder Matthias Flohr am Freitag. "Wir wissen, dass uns eine kampfstarke Truppe erwartet, deshalb müssen wir hinten gut stehen und schnell Bälle nach vorne bringen, um sie in die Knie zu zwingen."

Derzeit liegt der HSV auf Platz zwei hinter den punktgleichen Slowenen (6:2 Zähler), würde mit einem Erfolg aber aufgrund des direkten Vergleichs vorzeitig Gruppenerster werden, weil er das Hinspiel mit 33:28 gewann. Dann könnte sich das Team von Trainer Jens Häusler auch eine Niederlage im abschließenden Gruppenspiel gegen Pfadi Winterthur (Schweiz) am Mittwoch (19.30 Uhr) in der Sporthalle Hamburg leisten. Von den vier Gruppenzweiten scheidet der schlechteste aus. In jedem Fall droht als Zweiter eine schwere Viertelfinal-Auslosung.

Livestream bei ehfTV