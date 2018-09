Hamburg (dpa) - Cupverteidiger Füchse Berlin muss im Halbfinale des Final Four um den DHB-Pokal gegen den SC Magdeburg antreten. In der anderen Vorschlussrundenbegegnung stehen sich die Rhein-Neckar Löwen und die SG Flensburg-Handewitt gegenüber. Das ergab die Auslosung der Handball-Endrunde am Freitag in Hamburg. Die Halbfinalspiele werden am 9. Mai (14.00 und 16.45 Uhr) ausgetragen. Das Endspiel findet tags darauf (14.15 Uhr) statt. Schauplatz ist traditionell die Hamburger O2 World. Die Lose zog Holger Stanislawski, ehemaliger Trainer des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli.

