Hamburg (dpa) - Die NDR-Journalistin Julie Kurz wird zum 1. April neue ARD-Fernsehkorrespondentin in London. Die 32-Jährige tritt die Nachfolge von Frank Jahn an, der nach Hamburg zurückkehren wird, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Freitag in Hamburg mit. Die gebürtige Hannoveranerin studierte nach dem Abitur Europäische Medienkultur und Kulturwissenschaften. Erste journalistische Erfahrung sammelte sie im ZDF-Studio Paris und als Reporterin beim Nachrichtensender Euronews. Nach einem Volontariat beim NDR arbeitete Kurz zunächst als freie Autorin für den NDR und ist dort seit April 2014 Redakteurin in der Abteilung Ausland und Aktuelles.