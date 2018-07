Hamburg (dpa/lno) - In den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten beim Energiekonzern Vattenfall haben die Gewerkschaften für heute zu einem Warnstreik in Hamburg aufgerufen. Rund 1500 Beschäftigte wollen von Barmbek aus zur Vattenfall-Zentrale in der City Nord ziehen, erklärte eine Sprecherin der IG Metall Hamburg am Donnerstag. Weitere Warnstreiks seien im Braunkohlerevier in der Lausitz und im mitteldeutschen Revier geplant.

Die Gewerkschaften - neben der IG Metall verhandelt auch die IG BCE - fordern für die rund 15 000 Beschäftigten in der Tarifgemeinschaft Vattenfall fünf Prozent mehr Lohn. Der Arbeitgeber habe bislang 1,5 Prozent angeboten, sagte IG-BCE-Verhandlungsführer Holger Nieden. "Die dritte Verhandlungsrunde am kommenden Montag ist die letzte Gelegenheit für eine Lösung am Verhandlungstisch." Danach könnte es zu Streiks kommen.