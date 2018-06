Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Grüne sehen sich bei den Koalitionsverhandlungen mit der SPD trotz Kritik auf einem guten Weg. In einem Interview der Deutschen Presse-Agentur wiesen sie Vorwürfe zurück, sie ließen sich von Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) in den Gesprächen unterbuttern. "Das Gesamtpaket kann sich sehr gut sehen lassen", sagte Fraktionschef Jens Kerstan. Die Parteivorsitzende Katharina Fegebank betonte: "Ich glaube, wir sind sehr erfolgreich aus den Verhandlungen gegangen." Sie verwies unter anderem auf die Bereiche Wissenschaft, Umwelt und Klima. Hinzu komme die Erhöhung des Radverkehrs auf 25 Prozent bis spätestens 2030. "Ich glaube, vielen ist noch gar nicht klar, was das bedeutet."