Hamburg (dpa/lno) - Nach den tödlichen Schüssen auf einen 25 Jahre alten Angestellten in einem Bordell in Hamburg-Billstedt gehen die Ermittlungen heute weiter. Der junge Mann war am frühen Sonntagmorgen nach einem Streit mit einem Kunden erschossen worden. Der mutmaßliche Schütze, ein 22-Jähriger, stellte sich wenige Minuten nach der tödlichen Attacke der Polizei. Die Beamten nahmen den Verdächtigen fest. Die Mordkommission führt die Ermittlungen. Warum die beiden Männer in Streit gerieten, war zunächst unklar.