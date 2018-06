Hamburg (dpa/lno) - Nach einem Überfall am Montagabend auf einen Supermarkt in Hamburg-Rahlstedt fahndet die Polizei nach drei jungen Männern. Die mutmaßlichen Täter sollen mit Sturmhauben maskiert einen Kassierer mit einer Schusswaffe bedroht haben, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Sie raubten 200 Euro aus der Kasse und flüchteten. Eine Sofortfahndung blieb ohne Erfolg. Die Täter sollen zwischen 16 bis 20 Jahre alt und auffallend schlank sein.

