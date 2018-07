Hamburg (dpa/lno) - Die Bewohner einer Wohngemeinschaft in Hamburg haben ihren Herd angelassen - und damit ihre Küche in Brand gesetzt. So habe sich am Dienstagabend ein Topf auf dem Herd entzündet, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer breitete sich in der gesamten Küche aus. Die Feuerwehr brachte die Flammen rechtzeitig unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Die Bewohner des Hauses konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.