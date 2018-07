Hamburg (dpa/lno) - Das Bundesliga-Heimspiel der Handballer des HSV Hamburg gegen GWD Minden ist neu terminiert worden. Die Partie findet nun am 22. April (19.00 Uhr) in der Hamburger O2 World statt. Grund für die Verlegung ist das Erreichen des Viertelfinales im EHF-Pokal durch die Hanseaten. Das Rückspiel dieser Begegnung, die nach der Auslosung in der kommenden Woche fest terminiert wird, findet am ursprünglichen Spieltermin (18./19. April) des Minden-Spiels statt, teilte der HSV Hamburg dazu am Mittwoch mit.

Mitteilung HSV Hamburg