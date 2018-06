Hamburg (dpa/lno) - Das niederländische Königspaar ist am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch in Hamburg eingetroffen. Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) empfing am Nachmittag König Willem-Alexander (47) und Königin Máxima (43) auf der Senatstreppe im Rathaus. Vor der Tür hatten rund 300 Schaulustige auf die beiden gewartet, darunter Kinder aus der niederländischen Schule.

Auf dem Programm stand ein Empfang in der Handelskammer mit dem Schwerpunkt Offshore-Windenergie in Dänemark, Deutschland und den Niederlanden. Dazu wollte der König abends vor Teilnehmern eines Windenergie-Seminars eine Rede halten.

Das Königspaar war von einem Staatsbesuch in Dänemark nach Schleswig-Holstein und Hamburg gekommen. Am Vormittag trafen sich die Gäste in Lübeck mit Ministerpräsidenten Torsten Albig (SPD). Am Nachmittag besuchten sie unter anderem ein Institut für ökologischen Landbau.

Im Mittelpunkt des Staatsbesuches standen die Handelsbeziehungen niederländischer und deutscher Firmen sowie die Förderung der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Biowissenschaften und Gesundheit.