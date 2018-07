Hamburg (dpa/lno) - Der Vertrag über die norwegisch-deutsche Stromleitung Nordlink wird am Donnerstag im Beisein des niederländischen Königspaars in Hamburg unterzeichnet. Das 623 Kilometer lange Kabel zwischen Tonstad in Norwegen und Wilster in Deutschland mit einer Kapazität von 1400 Megawatt wird den Austausch von Strom aus norwegischer Wasserkraft und deutscher Windenergie ermöglichen. Die Bauaufträge sind vergeben. Das Kabel mit einem Investitionsvolumen von 1,5 bis 2,0 Milliarden Euro soll 2020 fertiggestellt sein. Der Vertrag wird unterzeichnet von den beteiligten Unternehmen Tennet, Statnett und KfW sowie ABB als Auftragnehmer. Interessen der Niederlande sind berührt, weil Tennet ein niederländisches Unternehmen in öffentlichem Besitz ist.

Informationen zu Nordlink