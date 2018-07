Frankfurt/Main (dpa) - Für Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) wird es Zeit, dass Olympische Spiele nach Deutschland kommen. "Es kann nicht sein, dass wir alle begeistert Olympia schauen und uns nicht trauen, die Spiele selbst zu organisieren", sagte Scholz am Samstag bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in Frankfurt. "Wir können das und wir werden das in Europa leisten." Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland, in einer weltoffenen Gesellschaft, seien ein Signal für die olympische Bewegung. Der SPD-Politiker bezeichnete es erneut als große Ehre, dass Hamburg für Deutschland die sportliche Bühne bieten darf.

