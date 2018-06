Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Freezers können im entscheidenden Spiel um den Einzug ins Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Kapitän Christoph Schubert zurückgreifen. Der Disziplinarausschuss der DEL hat am Montag keine weiteren Sanktionen gegen den 32 Jahre alten Verteidiger der Hanseaten beschlossen.

Schubert hatte im sechsten Viertelfinalspiel bei der Düsseldorfer EG (3:4) am Sonntag fünf Minuten vor Ende des zweiten Abschnitts eine Spieldauer-Disziplinarstrafe erhalten. Die siebte und entscheidende Partie steigt an diesem Dienstag (19.30 Uhr) in der Hamburg o2-World. Nach sechs Partien steht es zwischen beiden Teams 3:3.

Spielplan Viertelfinale Freezers - DEG