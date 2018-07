Hamburg (dpa) - Hamburg hat nach Meinung des Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) bei der Bewerbung für Olympischen Spiele 2024 vor allem mit Emotionen überzeugt. "Wenn Emotion keine Rolle spielen würde, würde ich hier nicht heute in Hamburg sitzen, sondern in Berlin", sagte Alfons Hörmann am Sonntagabend im NDR-"Sportclub". Hamburg habe es damit geschafft, den Hauptstadtbonus von Berlin nicht nur auszugleichen, sondern zu kompensieren und sich durchzusetzen. "Nicht unbedingt wegen der rationalen Themen, sondern tendenziell weil man spürte, hier ist Feuer und Flamme erkennbar."

Der DOSB hatte sich am vergangenen Montag im Rennen zwischen Berlin und Hamburg für die Hansestadt entschieden. Am Samstag gab auch die DOSB-Mitgliederversammlung in Frankfurt ihre Zustimmung. Im Herbst ist das entscheidende Referendum in Hamburg geplant. Ein genauer Termin steht dafür noch nicht fest. Bis dahin müssten die wesentlichen Kostenpositionen mit den Bürgern diskutiert werden, sagte Hörmann. Das Referendum könnte die Olympia-Bewerbung noch stoppen.

