Hamburg (dpa/lno) - Das Kreuzfahrtschiff "Anthem of the Seas" hat am Montag den Hamburger Hafen erreicht. Mit 348 Metern Länge und 41 Metern Breite gehört die "Anthem of the Seas" zu den größten Kreuzfahrtschiffen der Welt. Sie hatte vor zwei Wochen ihr Baudock bei der Meyer Werft in Papenburg verlassen und absolviert seitdem Erbprobungs- und Ausrüstungsfahrten. Bei einem Dockaufenthalt in der Werft Blohm+Voss sollen an dem Schiff letzte Feinheiten überprüft werden. Die Übergabe an die Reederei Royal Caribbean International ist für Mitte April vorgesehen, die Taufe und der Beginn der Jungfernfahrt am 20. April ab Southhampton.

