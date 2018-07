Hamburg (dpa/lno) - Kita-Eltern haben am Montag in Hamburg bei der Betreuung ihrer Kinder teils erhebliche Einschränkungen hinnehmen müssen. Wegen eines Warnstreiks waren mehr als 200 Kindertagesstätten geschlossen oder nur mit Notgruppen besetzt, wie eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi sagte. Zur Streikkundgebung vor dem Hamburger Arbeitgeberverband AVH seien rund 1500 der etwa 6000 zum Streik aufgerufenen Mitarbeiter erschienen. Hintergrund des Warnstreiks waren die bundesweiten Tarifverhandlungen für Sozial- und Erziehungsberufe, die am Montag in Münster fortgesetzt werden sollten. Konkret gehe es um die Weigerung der Arbeitgeber, einer neuen Entgeltordnung zur Aufwertung sozialer Berufe zuzustimmen.