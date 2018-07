Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss vorerst auf seinen Kapitän Rafael van der Vaart verzichten. Der 32 Jahre alte niederländische Nationalspieler, der weiter über Probleme an seinem Sprunggelenk klagt, konnte auch am Dienstag nicht mit der Mannschaft arbeiten. Wann der Mittelfeldakteur wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen kann, ist offen, erklärte ein HSV-Sprecher am Dienstag. Wegen der Länderspiel-Woche findet das nächste Punktspiel des HSV erst am 4. April bei Bayer 04 Leverkusen statt.

