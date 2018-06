Hamburg (dpa/lno) - Mit dem Dokumentarspiel "Hamburg 1945 - wie die Stadt gerettet wurde" macht der NDR auf ein wenig bekanntes Kapitel des Kriegsendes aufmerksam. Das Schicksal Hamburgs habe damals am seidenen Faden gehangen, erklärt der Moderator und studierte Historiker Hubertus Meyer-Burckhardt in der Einleitung zu dem Film. Der Held dieser Geschichte ist Albert Schäfer, zu jener Zeit Chef der Phönix-Gummiwerke in Hamburg-Harburg. Er brachte in den letzten Kriegstagen den Mut auf, über die Frontlinien zu den Briten zu gehen und durch ein Gespräch den Weg für Verhandlungen freizumachen, die zur kampflosen Übergabe der Stadt führten. Der am Montagabend in der Handelskammer vorgestellte Film umfasst viele historische Aufnahmen, Interviews mit Zeitzeugen und spannende Spielszenen. Er wird am 23. April (20.15 Uhr) im NDR Fernsehen gezeigt.