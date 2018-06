Hamburg (dpa/lno) - Der 18-Jährige, der seine 21-jährige Freundin nach einem Streit in Hamburg-Wandsbek getötet haben soll, ist am Freitag in Untersuchungshaft gekommen. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt, wie ein Polizeisprecher berichtete. Zu seinen Motiven habe der junge Mann zunächst keine Angaben gemacht.

Das Paar hatte sich den Angaben zufolge am Mittwoch aus zunächst unbekannten Gründen gestritten. Dieser Streit sei eskaliert, woraufhin der 18-Jährige seine auf dem Bett liegende Freundin getötet habe. Die genaue Todesursache stand zunächst nicht fest. Das Institut für Rechtsmedizin sollte dies prüfen. Die Polizei spricht von einer "Gewalteinwirkung am Hals". Eine Waffe habe der junge Mann nicht benutzt.

Nach der Tat verständigte der mutmaßliche Täter seinen Bruder, der daraufhin die Leiche der 21-Jährigen auf dem Bett fand und die Polizei alarmierte. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Der 18-Jährige ist den Beamten als Intensivtäter bekannt. Die Polizei habe gegen ihn mehrfach wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, sagte ein Sprecher. Zudem war der junge Mann zeitweise in einer Jugendstrafvollzugsanstalt.

Polizeimitteilung