Hamburg (dpa/lno) - Die Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein hat die Lizenz für den Fernsehsender Hamburg 1 um weitere zehn Jahre bis zum 31. Januar 2025 verlängert. Das entschied der Medienrat bereits am Mittwoch, wie die Medienanstalt am Freitag mitteilte. Hamburg 1 sendet seit 1995 ein auf die lokale Berichterstattung ausgerichtetes Programm für die Metropolregion Hamburg. Es ist 24 Stunden täglich über Kabel, digital-terrestrisch und im Internet zu empfangen. Betreiber von Privatsendern bekommen von der Medienanstalt nur befristete Lizenzen von maximal zehn Jahren. Betreiber von Hamburg 1 ist die KG Hamburg 1 Fernsehen Beteiligungs GmbH & Co.

Pressemitteilung