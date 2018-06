Hamburg (dpa) - Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer will auch bei einem Abstieg des Hamburger SV aus der Fußball-Bundesliga im Amt bleiben. "Was auch passiert, ich werde sicher nicht weglaufen", sagte Beiersdorfer der "Bild am Sonntag". Als Tabellen-16. droht dem HSV der erstmalige Gang in die 2. Liga. Schon jetzt sicher ist, dass Kapitän Rafael van der Vaart, Ex-Nationalspieler Marcell Jansen, Gojko Kacar und Ivo Ilicevic den Verein am Saisonende verlassen müssen. Ihre Verträge werden nicht verlängert. Der Rest des Kaders hingegen sei auch im Abstiegsfall vertraglich an den HSV gebunden, sagte Beiersdorfer.

Beiersdorfer-Interview