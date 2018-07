Hamburg (dpa/lno) - Die Bundespolizei hat am Bahnhof Hamburg-Altona einen hilflosen Mann mit fast fünf Promille aufgegriffen. Bahn-Mitarbeiter hätten den 28-Jährigen am Sonntag entdeckt und Hilfe angefordert, teilte die Bundespolizei mit. Der Mann sei noch ansprechbar gewesen. Ein Rettungswagen brachte den 28-Jährigen in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,98 Promille.

