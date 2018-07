Hamburg (dpa/lno) - Die Lehrergewerkschaft GEW akzeptiert den Tarifabschluss für die Angestellten im öffentlichen Dienst der Länder nicht. "Das "Angebot" der Arbeitgeber zur Lehrkräfteeingruppierung ist schlicht eine Frechheit, die für uns in keiner Weise annehmbar war", erklärte Hamburgs GEW-Vorsitzende Anja Bensinger-Stolze am Sonntag. Die GEW werde nun ihren Kampf für eine tarifliche Eingruppierung der Lehrkräfte fortsetzen. "Die GEW ist nicht in der Friedenspflicht", warnte Bensinger-Stolze. Die GEW möchte erreichen, dass die rund 200 000 angestellten Lehrer die gleichen Einkommen erzielen wie ihre verbeamteten Kollegen. Dies lehnten die Arbeitgeber jedoch ab. Die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) habe lediglich eine Zulage von 30 Euro im Monat für einzelne Lehrergruppen geboten.