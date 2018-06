Hamburg/Berlin (dpa/lno) - Der ehemalige Hamburger Bürgermeister Henning Voscherau (SPD) ist am Kopf operiert worden und hat deshalb den Vorsitz der Mindestlohnkommission niedergelegt. Die Operation ist nach Angaben des Arztes erfolgreich verlaufen, wie das Universitätsklinikum Eppendorf am Donnerstag mitteilte. Die Mitteilung erfolge "auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten", hieß es. Details wurden nicht genannt. Voscherau war von 1988 bis 1997 Erster Bürgermeister.

Das Bundesarbeitsministerium in Berlin gab bekannt, dass Voscherau aus diesem Grund den Vorsitz der Mindestlohnkommission niederlegen müsse. Der 73-Jährige hatte den Vorsitz erst am 17. Dezember übernommen. Die Kommission soll 2016 erstmals und danach alle zwei Jahre überprüfen, ob und wie der seit 1. Januar geltende gesetzliche Mindestlohn von derzeit 8,50 Euro pro Stunde angepasst werden soll. Die oder der neue Kommissionsvorsitzende wird auf gemeinsamen Vorschlag der in dem Gremium vertretenen Spitzenorganisationen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern von der Bundesregierung berufen.

