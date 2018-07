Hamburg (dpa/lno) - Handball-Profi Hans Lindberg vom HSV Hamburg hat eine schwere Nierenverletzung erlitten. Der Däne war beim 25:28 am Mittwoch in der Bundesliga bei den Füchsen Berlin mit dem gegnerischen Torhüter Silvio Heinevetter zusammengeprallt. Lindberg konnte am Donnerstagnachmittag die Intensivstation der Berliner Charité verlassen, teilte der Club am Donnerstag mit.

In den kommenden Tagen soll entschieden werden, ob der 33-Jährige operiert werden muss. Nach Vereinsangaben wird er noch eine Woche in der Berliner Klinik bleiben und voraussichtlich insgesamt acht Wochen lang ausfallen. Lindberg sei aber wach und ansprechbar. "Wir waren alle sehr geschockt. Wenn man Hans so gesehen hat, da bekommt man schon Angst", sagte HSV-Geschäftsführer Christian Fitzek.

Ebenfalls am Donnerstag hatte der Bundesligist die Verpflichtung des estnischen Linkshänders Dener Jaanimaa vom Zweitligisten ThSV Eisenach bekanntgegeben.

