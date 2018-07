Hamburg (dpa/lno) - Die Zahl der Flüchtlinge in Hamburg ist im ersten Quartal erneut massiv gestiegen. Insgesamt kamen von Januar bis März 5123 Frauen und Männer in die Hansestadt, um dort Schutz zu suchen, wie ein Sprecher der Innenbehörde sagte. Das seien 2838 Menschen oder 124 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Noch deutlicher sei die Steigerung bei jenen Flüchtlingen, die nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel - er regelt die Verteilung von Asylbewerbern in ganz Deutschland - in Hamburg geblieben sind. Insgesamt seien dies im ersten Quartal 2941 Flüchtlinge gewesen - 1826 oder 164 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.