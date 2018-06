Hamburg (dpa/lno) - Der FC St. Pauli peilt im Kampf um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga den ersten Heimsieg dieses Jahres an. Im Flutlicht-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf setzt Trainer Ewald Lienen deshalb einmal mehr auf stimmgewaltige Unterstützung der Anhänger. "Die Atmosphäre am Millerntor ist besonders, die Fans unterstützen uns immer. Umso mehr wollen wir ihnen Punkte präsentieren", kündigte der erfahrene Coach am Karfreitag in der Hansestadt an. Die Partie ist ausverkauft, mit der Zusatztribüne werden 23 584 Zuschauer am Montag (20.15 Uhr) live im Stadion dabei sein, teilte der Club mit.

Beim Wiedersehen mit dem inzwischen in Düsseldorf tätigen früheren St. Pauli-Trainer und -Sportchef Helmut Schulte stehen die Gastgeber gewaltig unter Druck. Um im sportlichen Überlebenskampf zu bestehen, müssen Kapitän Sören Gonther & Co. im Saison-Endspurt die nötigen Punkte einfahren. Da passt es gut, dass in Markus Thorandt, Florian Kringe und Bernd Nehrig nur drei Mann definitiv ausfallen. Lienen: "Personell sind wir in einer komfortablen Situation: Dass so viele Spieler zur Verfügung stehen, ist positiv für den Rest der Saison."

Es gelte, an die gute Leistung vom Test bei Borussia Mönchengladbach (0:0) anzuknüpfen, meinte Lienen. Der Ex-Profi warnte besonders vor der starken Fortuna-Offensive mit dem gefährlichen Angriffs-Duo Benschop/Pohjanpalo. "Die Fortuna hat den zweitbesten Sturm der Liga. Deshalb müssen wir in der Defensive unsere Aufmerksamkeit, Aggressivität und Kompaktheit beibehalten", forderte der Coach.

