Hamburg (dpa/lno) - Vorstandschef Dietmar Beiersdorfer hat am Tag nach der 0:4-Pleite des Hamburger SV bei Bayer Leverkusen Klartext gesprochen. "Man muss ganz klar sagen: Wenn wir uns so präsentieren, wie wir uns gestern präsentiert haben, als Team, als Mannschaft - dann werden wir keine Chance haben, die Klasse zu halten", sagte der Vorstandsvorsitzende des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten am Sonntag in der Hansestadt. Zugleich nahm der Ex-Profi die seit dem 7. Februar sieglosen HSV-Spieler in die Pflicht: "In den restlichen sieben Spielen müssen die Profis um ihr Leben kämpfen", forderte er.

HSV-Spielplan