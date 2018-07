Bloemendaal/Hamburg (dpa/lno) - Der Uhlenhorster HC Hamburg hat den erneuten Triumph in der Euro-Hockey-League knapp verpasst. Im Finale des Endrunden-Turniers im niederländischen Bloemendaal verloren die Hanseaten am Ostermontag einen spektakulären Penalty-Krimi äußerst unglücklich mit 5:6 gegen Oranje Zwart Eindhoven. Nach Toren von Bob de Voogd (23. Minute) und Niklas Bruns (62.) stand es nach regulärer Spielzeit 1:1 (0:1). Während der UHC den vierten EHL-Sieg nach 2008, 2010 und 2012 verfehlte, holte Eindhoven den Pott zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte. Im Vorjahr war Oranje Zwart noch dem Harvestehuder THC Hamburg im Endspiel unterlegen.

