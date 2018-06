Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen als 2013. Insgesamt seien 38 Frauen und Männer getötet worden, sagte Polizeipräsident Ralf Martin Meyer am Dienstag bei der Präsentation der Verkehrsbilanz 2014. Das seien 12 mehr als im Jahr zuvor. Die Zahl aller registrierten Unfälle stieg den Angaben zufolge im vergangenen Jahr geringfügig um 1,1 Prozent auf 65 703, die der Verletzten um 4,6 Prozent auf 9910. Bei den Getöteten habe es sich in 29 der 38 Fälle um Fußgänger, Fahrradfahrer oder Motorradfahrer gehandelt. Kinder seien im vergangenen Jahr im Straßenverkehr nicht ums Leben gekommen.