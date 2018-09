Hamburg (dpa/lno) - Dank der 4:0-Torgala gegen Fortuna Düsseldorf reist der FC St. Pauli mit neuem Selbstvertrauen zum Auswärtsspiel beim Karlsruher SC. Nach dem ersten Heimsieg des Jahres und dem Sprung auf den Relegationsplatz der 2. Fußball-Bundesliga möchte der Kiez-Club auch beim Aufstiegsaspiranten punkten. "Entscheidend ist die Erkenntnis, dass wir den Klassenerhalt schaffen können. Das wird eine harte Arbeit und kann bis in die letzte Minute der Saison gehen, aber wir müssen daran glauben und weiter so auftreten wie gegen Düsseldorf", sagte Trainer Ewald Lienen am Mittwoch in der Hamburg.

Der Respekt vor dem Tabellenvierten ist allerdings weiterhin groß. "Karlsruhe wird uns alles abverlangen. Sie sind seit neun Spielen ungeschlagen und haben den Willen, oben etwas zu erreichen. Sie lassen nur wenig Gegentore zu. Auf der anderen Seite schießen sie gerade zu Hause auch selber wenig Tore", meinte Lienen vor dem Match am Freitag (18.30 Uhr). Rund 2000 St. Pauli-Fans begleiten das Team.

Die große Herausforderung besteht darin, die Mannschaft in nur drei Trainingstagen auf das Gastspiel einzustellen, berichtete Lienen. "Aber wichtiger ist die Regeneration, damit die Jungs frisch in die Partie gehen." Einige Spieler aus der Montags-Startelf seien leicht angeschlagen, können aber wohl am Freitag auflaufen. Ohnehin kann Lienen nahezu aus dem Vollen schöpfen. Nur Florian Kringe, Markus Thorandt und Bernd Nehrig, der wieder im Mannschaftstraining steht, sind nicht einsatzfähig. Mit seinem zweiten Startelf-Einsatz darf dagegen Jungstürmer Kyoung-Rok Choi rechnen, der am Montag zwei Tore erzielte. Lienen: "Er macht einen ruhigen und entspannten Eindruck."

Kader des FC St. Pauli

Webseite vom Karlsruher SC