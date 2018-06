Hamburg (dpa/lno)) - Der Hamburger Fußball-Verband (HFV) hat einem Protest von Billstedt-Horn stattgegeben. Die 2:11-Niederlage der Mannschaft im Viertelfinale des Hamburger Pokals gegen den FC Süderelbe wurde am Mittwoch in einen 3:0-Sieg umgewandelt. Der Gegner hatte nach Ansicht des HFV-Sportgerichts in der Partie am Ostermontag einen nicht-spielberechtigten Akteur eingewechselt. Süderelbe hat nun sieben Tage Zeit, eine mündliche Verhandlung zu beantragen.