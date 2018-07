München/Hamburg (dpa/lno) - Tennis-Altmeister Tommy Haas muss sein Comeback erneut verschieben. Der 37 Jahre alte gebürtige Hamburger wird nicht wie geplant bei der Sandplatz-Veranstaltung in Monte Carlo Mitte dieses Monats auf den Platz zurückkehren. "Das werde ich nicht mehr schaffen", sagte Haas am Mittwoch bei einem Pressetermin in München.

Stattdessen hofft der ehemalige Weltranglisten-Zweite auf ein Comeback bei dem ATP-Turnier in der bayerischen Landeshauptstadt am letzten April-Wochenende. Haas hat seit den French Open in Paris im vergangenen Jahr kein Spiel mehr bestritten.