Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV steht in der Fußball-Bundesliga am Samstag vor einem richtungsweisenden Spiel. Bei der Heimpremiere von Trainer Peter Knäbel gegen den VfL Wolfsburg muss der auf dem Relegationsplatz stehende HSV dringend punkten, um nicht noch tiefer in den Abstiegssog zu geraten. Zudem wollen die Hanseaten für den mit 0:4 in Leverkusen missratenen Knäbel-Einstand Wiedergutmachung bei den Fans betreiben. Knäbel hat für das Duell mit dem Tabellenzweiten bereits mehrere Umstellungen im Team angekündigt. Sicher fehlen wird dem HSV Dennis Diekmeier wegen eines Muskelfaserrisses. Der Anpfiff zum Nordderby in der Hamburger Arena erfolgt um 18.30 Uhr.